Fudbaleri Srbije protiv Španije u Viljarealu, sa Saudijskom Arabijom u Bačkoj Topoli

Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće 27. marta prijateljski meč sa Španijom u Viljarealu, dok će četiri dana kasnije dočekati Saudijsku Arabiju u Bačkoj Topoli, saopštio je Fudbalski savez Srbije.

U saopštenju se podseća da će fudbaleri Srbije odigrati u martu dve prijateljske utakmice, a sada su poznate lokacije i termini mečeva. "Prvi meč protiv selekcije Španije igra se 27. marta na stadionu Keramika u Viljarealu, gde će puleni Veljka Paunovića imati snažan test protiv aktuelnog šampiona Evrope i jedne od najkvalitetnijih reprezentacija na svetu. Utakmica počinje u 21 sat", objavljeno je na zvaničnom sajtu FSS-a. Fudbalski savez je naveo i lokaciju