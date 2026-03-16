UAE: U toku presretanje iranskih dronova i raketa, preusmereni letovi u Dubaiju

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kaže da Teheran "nije tražio prekid vatre, čak ni pregovore“, odgovarajući tako Donaldu Trampu. Američko-italijanska vojna baza u Kuvajtu pogođena je u napadu dronom. Izraelski zvaničnici rekli su za Rojters da će se "narednih dana" održati pregovori Izraela i Libana o "trajnom miru".

06:51 Izraelski vazdušni napadi oštetili objekte Crvenog polumeseca u Teheranu Iransko društvo Crvenog polumeseca saopštilo je da su najnoviji vazdušni napadi na Teheran oštetili jednu od njegovih klinika i humanitarni punkt. "Vazdušni napadi oštetili su jedan humanitarni punkt i jednu kliniku Iranskog društva Crvenog polumeseca u provinciji Teheran", saopštio je Crveni polumesec u objavi na društvenoj mreži Iks. Snimci koje je grupa objavila na internetu prikazuju