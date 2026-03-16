Kinesko ministarstvo: Kina nastavlja komunikaciju sa SAD o poseti Trampa

RTV pre 52 minuta  |  Tanjug
PEKING - Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da nastavlja komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama o predstojećoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što je Tramp zapretio da ce odložiti putovanje u Peking ako se Kina prethodno ne izjasni o pomoći u deblokiranju Ormuskog moreuza, koji su zatvorile iranske snage.

Tramp je, takođe, predložio da se ukinu sankcije koje su ranije uvedene američkom državnom sekretaru Marku Rubiju, u vreme dok je bio senator, prenosi Rojters. Bela kuca je ranije saopštila da ce Tramp boraviti u poseti Kini od 31. marta do 2. aprila, radi dugo očekivanog samita sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. "Diplomatija šefa države igra nezamenljivu ulogu u pružanju strateških smernica za odnose Kine i SAD", rekao je portparol kineskog Ministarstva
Povezane vesti »

(Uživo) Amerika i Izrael upali u još jednu zemlju Bliskog istoka?! Gore Emirati, ima mrtvih, počela kopnena operacija

(Uživo) Amerika i Izrael upali u još jednu zemlju Bliskog istoka?! Gore Emirati, ima mrtvih, počela kopnena operacija

Mondo pre 2 minuta
Kina ekspresno reagovala nakon Trampove pretnje Siju: "Još jednom ćemo ovo reći"

Kina ekspresno reagovala nakon Trampove pretnje Siju: "Još jednom ćemo ovo reći"

Blic pre 16 minuta
Kina poziva sve strane u sukobu na Bliskom istoku da odmah obustave operacije

Kina poziva sve strane u sukobu na Bliskom istoku da odmah obustave operacije

RTV pre 32 minuta
Tramp traži pomoć oko Ormuskog moreuza i preti: NATO čeka „veoma loša“ budućnost ako saveznici ne pomognu

Tramp traži pomoć oko Ormuskog moreuza i preti: NATO čeka „veoma loša“ budućnost ako saveznici ne pomognu

N1 Info pre 27 minuta
Kinesko ministarstvo: Kina nastavlja komunikaciju sa SAD o poseti Trampa

Kinesko ministarstvo: Kina nastavlja komunikaciju sa SAD o poseti Trampa

Euronews pre 26 minuta
Tramp želi pomoć Kine u sukobu sa Iranom, postavio jedan uslov: Tenzije oko Bliskog istoka sve veće

Tramp želi pomoć Kine u sukobu sa Iranom, postavio jedan uslov: Tenzije oko Bliskog istoka sve veće

Mondo pre 6 minuta
Kina nastavlja komunikaciju sa SAD o poseti Trampa

Kina nastavlja komunikaciju sa SAD o poseti Trampa

Politika pre 32 minuta
BLOG UŽIVO: Sukobi na Bliskom istoku ušli u treću nedelju; raketa pala u Abu Dabiju, rastu cene nafte

BLOG UŽIVO: Sukobi na Bliskom istoku ušli u treću nedelju; raketa pala u Abu Dabiju, rastu cene nafte

Insajder pre 2 minuta
Vadeful: SAD i Izrael da pojasne ciljeve rata u Iranu. Ukrajina ostaje prioritet EU

Vadeful: SAD i Izrael da pojasne ciljeve rata u Iranu. Ukrajina ostaje prioritet EU

RTV pre 2 minuta
Peskov o Ukrajini: Američki pregovarači trenutno imaju drugačije prioritete

Peskov o Ukrajini: Američki pregovarači trenutno imaju drugačije prioritete

RTV pre 1 minut
Arakči: Bilo kakav kraj rata Irana sa Izraelom i SAD mora da bude definitivan

Arakči: Bilo kakav kraj rata Irana sa Izraelom i SAD mora da bude definitivan

RTV pre 2 minuta
Optužbe za korupciju u vrhu vlasti i navodi o širenju dezinformacija: Slovenija u poslednjoj nedelji kampanje pred…

Optužbe za korupciju u vrhu vlasti i navodi o širenju dezinformacija: Slovenija u poslednjoj nedelji kampanje pred parlamentarne izbore

Danas pre 2 minuta