Kinesko ministarstvo: Kina nastavlja komunikaciju sa SAD o poseti Trampa

PEKING - Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da nastavlja komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama o predstojećoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što je Tramp zapretio da ce odložiti putovanje u Peking ako se Kina prethodno ne izjasni o pomoći u deblokiranju Ormuskog moreuza, koji su zatvorile iranske snage.

Tramp je, takođe, predložio da se ukinu sankcije koje su ranije uvedene američkom državnom sekretaru Marku Rubiju, u vreme dok je bio senator, prenosi Rojters. Bela kuca je ranije saopštila da ce Tramp boraviti u poseti Kini od 31. marta do 2. aprila, radi dugo očekivanog samita sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. "Diplomatija šefa države igra nezamenljivu ulogu u pružanju strateških smernica za odnose Kine i SAD", rekao je portparol kineskog Ministarstva