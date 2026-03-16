Kakav meč u Kruševcu, OFK ispustio dva gola prednosti, Lutovac i heroj i tragičar Napretka!

U poslednjoj utakmici 27. kola Super lige Srbije, Napredak i OFK Beograd su večeras u Kruševcu igrali nerešeno, 2:2, iako su gosti imali dva gola prednosti posle prvog poluvremena.

Napredak će i posle ovog osvojenog boda ostati na poslednjem mestu sa 14 bodova, a OFK Beograd je na sedmoj poziciji sa 35 osvojenih bodova. Iako su Kruševljani mogli da povedu u uvodnim minutima meča, OFK Beograd je rano stekao dva gola prednosti. Igrao se 20. minut, kada je Silue savladao golmana Balevića, a samo šest minuta kasnije Aleksa Cvetković, koji je bio asistent kod prvog gola, pogađa za velikih 0:2. Imali su ''romantičari'' sve u svojim rukama, i igru i