Medvedev poražen od Sinera u finalu Indijan Velsa

Danil Medvedev, ruski teniser, poražen je u finalu turnira u Indijan Velsu.

Medvedev je izgubio od Janika Sinera u dva dramatična seta, sa 7:6 i 7:6. Meč je trajao jedan sat i 56 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Medvedev nalazi na 11. mestu ATP liste. Ovo je bio 16. međusobni duel ruskog i italijanskog tenisera, a deveti trijumf Sinera, koji je po prvi put u karijeri osvojio turnir u Indijan Velsu. Italijanski teniser je pobedom u Indijan Velsu stigao do 25 titule u karijeri, a prve u ovoj sezoni. Medvedev je ostao na 23