Ovim pokazujemo političku snagu, biće izabrana nova Vlada: Premijer Srpske podneo ostavku

Ovim pokazujemo političku snagu, biće izabrana nova Vlada: Premijer Srpske podneo ostavku
Sputnik pre 24 minuta
Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić podneo je ostavku na poziciji premijera Srpske.
Minić je rekao da se na ovaj potez odlučio kako bi se obezbedio legalitet i legitimitet ove vlade, jer postoje osporavanja i od strane međunarodne zajednice. Dodao je da se konsultovao sa predsednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, koji je rekao da će ga predložiti za mandatara i da Vlada u ovom sastavu ima podršku.