Sabalenka gurnula glavu u kantu za led posle finala: Pogledajte šampionku kako se jedva dozvala svesti

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
Prva teniserka sveta Arina Sabalenka uspela je posle neverovatne bitke u tri seta i završnog taj-brejka da savlada Elenu Ribakinu i uzme titulu Indijan Velsa, ali joj je posle toga bilo potrebno neko vreme da se stabilizuje i dovede u red.

Prevelika vrućina obuzela je ovaj gradić u Kaliforniji, a dva i po sata tenisa uz veliku dramu sigurno nisu mogle da ohlade baš atmosferu. Tako je Arina odmah nakon slavlja i pozdrava gurnula glavu u kantu za led koja je stajala pored njene klupice, a potom i dugo stajala nad njom. Bilo je jasno koliku je štetu napravila ova velika borba za Ribakinom kojoj je vraćeno za ono finale u Australijan Openu. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisKalifornijaAustralian OpenIndijan VelsFinaleArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Sportske.net pre 1 sat
Danas pre 1 sat