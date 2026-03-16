Najopasniji rezultat: OFK Beograd ispustio dva gola prednosti protiv Napretka u Superligi Srbije
Večernje novosti pre 2 sata
Fudbaleri Napretka i OFK Beograda odigrali su večeras u Kruševcu bez pobednika, 2:2 u utakmici 27. kola Superlige Srbije.
FOTO: Arhiva novosti Oba gola za Napredak postigao je Aleksandar Lutovac u 56. i 79. minutu. Strelci za OFK Beograd bili su Jakuba Silue u 20. i Aleksa Cvetković u 26. minutu. Fudbaleri OFK Beograda se nalaze na sedmom mestu na tabeli SLS sa 35 bodova, dok je Napredak na poslednjoj, 16. poziciji sa 14. OFK Beograd će u narednom, 28. kolu SLS dočekati IMT, dok će Napredak gostovati Vojvodini.