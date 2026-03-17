Partizan se i dalje pita: Pokvareni planovi i Dubaiju!

Košarkaši Partizana pobedili su Dubai 88:74 u odloženom meču 30. kola Evrolige.

Ekipa Đoana Penjaroje posle preokreta uspela je da dođe do nove pobede, nadoknadili su -16 i na kraju slavili 14 razlike. Partizan je upisao11. pobedu u sezoni, dok je ovo bio 15. poraz za tim Jurice Golemca. Karlik Džons je bio najbolji u timu Partizana sa 23 poena i pet asistencija, Šejk Milton je pomogao sa 13. Isak Bonga dodao je 14 uz pet skokova, dok je Sterling Braun stao na 12, uz tri skoka i asistencije. Kod Dubaija Kabengele je prednjačio sa 14 koševa, a