Lokalni izbori u Srbiji, 10 novih trka: Ko, gde, kada i kakva je uloga ‘fantomskih lista’

Prašina se gotovo još nije slegla posle burnih lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju, a već je vreme da se na birališta ide u deset novih opština u Srbiji.

To su Aranđelovac, Bajina Bašta, Bor, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek, Sevojno i Smederevska Palanka, gde će se glasati 29. marta.

U izbornoj trci protiv vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) ponovo učestvuju studenti, koji su već dugo na čelu masovnih protesta posle pada nadstrešnice renovirane železničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi.

Zapravo, ovog puta su studenti i mladi na sve strane.

Toliko da se uveliko priča o takozvanim fantomskim ili lažnim izbornim listama.

Ima ih najmanje 12, naglašava Raša Nedeljkov iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), nevladine organizacije koja prati izbore.

„Uloga im je da pokušaju da dovedu birače u zabludu i uzmu deo glasova nekoj drugoj listi, a često im je i naziv manipulativan, u smislu namerne sličnosti sa nazivom neke autentične liste", kaže Nedeljkov za BBC na srpskom.

U Kuli, na primer, postoji lista Glas mladih za opštinu Kula, ali i Mladi za Kulu, koju optužuju da je fantomska, što oni negiraju, iako je nosilac njihove liste fotografisan na skupu SNS protiv studentskih blokada.

„Fantomske liste nisu nešto što prvi put vidimo, ali intenzitet tih 'alternativnih metoda borbe', koje su na ivici zakonitosti i etičnosti, govori da je vladajućoj stukturi izuzetno stalo da obezbedi pobedu", kaže Veran Stančetić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, za BBC na srpskom.

Prethodnu trku studenata i vlasti, u Negotinu, Mionici i Sečnju, obeležile su visoka izlaznost, desetine incidenata i brojne pritužbe o neregularnostima na biračkim mestima i u njihovoj blizini.

Stančetić to naziva „slikom vanrednog političkog trenutka i nestabilnosti u kojem smo kao društvo“.

SNS je tada osvojila najviše glasova u sva tri mesta, ali uz pad podrške u odnosu na prethodne izbore.

Za ove izbore se ozbiljno pripremaju - visoki stranački i državni zvaničnici, među kojima je i veliki broj ministara, pa i predsednik Aleksandar Vučić, poslednjih meseci redovno obilaze opštine u kojima će se glasati 29. marta.

Studenti za to vreme i dalje zahtevaju vanredne parlamentarne izbore, koje vide kao jedini put ka utvrđivanju odgovornosti za novosadsku tragediju, ali oni nisu na vidiku - Vučić ih najavljuje za kraj 2026. ili početak 2027.

O (fantomskim) izbornim listama

Predstavnici vlasti u svih deset opština izlaze na jednoj listi, sličnog naziva.

Na listiću je najpre ime Vučića, pa ime grada, uz dodatak: „Naša porodica“.

Aleksandar Vučić, Kula, naša porodica ili Aleksandar Vučić, Lučani, naša porodica.

To je „nedemokratska praksa“, pošto se predsednik Vučić ne kandiduje na lokalnim izborima, ali se igra na njegovu popularnost, ukazuje Stančetić.

„To je sve taktika - kada krenu problemi, Vučić kritikuje sopstvene redove, a oni se ne bune, za šta je verovatno izračunato da je isplativa kombinacija kako se njihovi birači ne bi pokolebali, glasali za drugoga ili postali apstinenti“, smatra.

U opozicionom taboru situacija je komplikovanija.

Nekoliko je varijanti izlaska na birališta - studenti i opozicija zajedno, studenti i opozicija odvojeno, studenti samo uz podršku opozicije, koja ne izlazi na izbore, a to sve uz brojne grupe građana, česte u lokalnoj politici.

I sve to uz navodne fantomske liste, kao u Kuli, gde se mladi dva puta pominju: Glas mladih za opštinu Kula, ali i Mladi za Kulu.

Dario Šišarica, nosilac liste Mladi za Kulu, za Insajder kaže da oni „ne kradu glasove, već ih vraćaju građanima" i odbacuje mogućnost formiranja vlasti sa koalicijom oko SNS-a, iako priznaje da je bio na njihovom skupu protiv studentskih blokada.

Slično je i u Smederevskoj Palanci.

Ujedinjeni za Palanku, zajednička lista opozicije, optužuje listu Studenti Palanke da je lažna, a tu je i Izlečimo sistem - da Palanka ozdravi, koja je trebalo da bude zajednička lista studenata i opozicije.

Međutim, došlo je do razmimoilaženja i međusobnih optužbi, pa su studenti formirali novu listu Mladi za Palanku - sami protiv svih, tvrdeći da im je opozicija preotela potpise i obmanula ih, piše Insajder.

Komplikovano je i u Lučanima.

Na listi Zvuk pravde - Zajedno za studente su građani koje je okupila podrška studentima, ali je tu i Zeleni front za studente - Dragačevo, koju iz opozicionog Zeleno-levog fronta optužuju da je lažna.

Kako se to uopšte procenjuje?

„Gledamo istorijat - neke liste se samo pojave na izborima, iako organizacije koje ih kandiduju između izbornih ciklusa gotovo da i nemaju nikakvih aktivnosti", objašnjava Nedeljkov.

Ukazuje i na „neprimetno skupljanje potpisa" neophodnih za kandidaturu.

„Nemaju štandove, ne objavljuju pozive građanima da ih podrže, samo se pojave sa neophodnim spiskom, što izaziva sumnju da je neko drugi za njih obavio taj posao", kaže Nedeljkov.

„Na takvim listama se pojavljuju i ljudi koji su do juče bili ili su i dalje povezani sa nekom drugom strankom, obično vladajućom".

Prave ih tendenciozno i svesno, sa ciljem da zbune manje upućenog glasača ili nekoga ko slabije vidi, pa ih slučajno zaokruži, i doprinese rasipanju glasova, što odgovara većim partijama, dodaje Stančetić.

Situacija je nešto jednostavnija u Aranđelovcu, gde je opozicija podržala studentsku listu Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje i ne učestvuje na izborima.

Studenti i opozicija zajedno izlaze u Bajinoj Bašti, na listi Ujedinjeni za Bajinu Baštu, dok listu Vreme je da se Bor pita čine studenti, nestranačke ličnosti i opozicija.

U Kladovu je tu grupa građana Kladovo ima nas - vreme je za promene, na kojoj su studenti i oni koji ih podržavaju.

Uz listu SNS-a, na izborima u Sevojnu u trci je i Zdrava Srbija Milana Stamatovića, predsednika opštine Čajetina, kao i opoziciona grupa građana Ujedinjeni - Sevojno.

U Knjaževcu je Izborna komisija odbila da proglasi listu Knjaževac za studente, uz obrazloženje da nije u zakonskom roku ispravila nedostatke.

Predstavnici liste najavljuju žalbu.

Iako među izbornim listama u Majdanpeku nema pominjanja studenta i mladih, glasanje u ovoj opštini na istoku Srbije moglo bi da bude jedno od zanimljivijih.

SNS za protivnike ima dve grupe građana koje su i na prošlim izborima ostvarile značajan rezultat od skoro 19 odsto glasova - Ne dam i Može i drugačije.

EPA Studenti protestima traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koje vide kao jedini put ka ispunjenju njihovih zahteva

O kampanji

Kampanja je uveliko u toku.

Pre svega kada je reč o vladajućoj SNS, čiji su gotovo svi visoki zvaničnici na terenu.

Od 1. decembra više od 200 puta su najviši državni funkcioneri obišli mesta gde će odražavati izbori, a više od 70 samo u prvoj nedelji marta, ističe Nedeljkov.

„Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) - institucija pri OEBS-u - godinama ukazuje na brisanje granice između države i partije kao jedan od ključnih problema izbora u Srbiji", kaže Nedeljkov.

„Okićeni državnom funkcijom, oni manje ili više otvoreno učestvuju u promotivnim predizbornim aktivnostima stranke, što je, po definiciji, zloupotreba javne funkcije, uz koju obično ide i zloupotreba javnih resursa".

Darko Glišić, ministar za javna ulaganja, tako je u selu Markovica, kod Lučana, pričao o izgradnji dalekovoda, da će „uskoro početi sa radom i ambulanta", kao i da se razmatra otvaranje izdvojenog odeljenja predškolske ustanove.

U Smedrevskoj Palanci je pričao o obnovi gimnazije i bolnice, a u Apatinu potpisao ugovor o rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže, koja je bila tema i u Kuli.

Sve što je predsednik Vučić obećao tokom poseta Majdanpeku i Kladovu već se ispunjava, istakao je Glišić u kasnijem odlasku u te dve opštine.

„Svi ti infrastrukturni radovi na lokalu, koji se naravno intenziviraju pred izbore, predstavljaju se ne kao investiranje javnog novca nego kao zasluge i gotovo filantropski podvig stranke", kaže Nedeljkov.

„U nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije je da onemogući ili kazni takve zloupotrebe i mi joj uporno upućujemo prijave, ali je iz izbora u izbore taj problem sve veći."

Javni funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, propisuje Zakon o sprečavanju korupcije.

Za to vreme, studenti i opozicija govore o „oslobađanju od straha" i izbornoj pobedi.

U subotu, 14. marta, održali su skupove u svih deset opština gde se održavaju izbori.

U Aranđelovcu je referendumska atmosfera, kaže jedan od studenata za N1.

Drugi dodaje da će ovi izbori Bajinoj Bašti doneti „neko bolje sutra".

O incidentima i pretnjama

Lokalna politika i lokalni izbori često mogu da budu prilično prljavi.

Mala sredina, svi se znaju, što ponekad može da bude problem.

Incidenata ima i pred ove izbore.

„U Bajinoj Bašti se mnogo preti", izjavio je Uroš Đokić, sa opozicione liste Ujedinjeni za Bajinu Baštu, u razgovoru za N1.

Ipak, najveću pažnju privukla je Kula.

Prvo su u februaru maskirani muškarci polili farbom članove studentske liste kada su u okviru predizborne kampanje u gradu postavili štandove, da bi kasnije bratu kandidata na listi Glas mladih opštine Kula bile upućene pretnje smrću.

U međuvremenu se pojavio i Instagram nalog sa kog je prećeno objavom eksplicitnih fotografija 14 opozicionih aktivistkinja.

„Posebno zabrinjava izostanak adekvatne reakcije nadležnih institucija, jer nepostupanje po prijavama nasilja šalje poruku nekažnjivosti i ohrabruje dalje napade", navedeno je u saopštenju nekoliko organizacija za zaštitu prava žena.

Naglasile su da je reč o „nasilju prema ženama kao političkom sredstvu zastrašivanja".

Nalog je kasnije obrisan.

(BBC News, 03.17.2026)