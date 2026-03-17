Avganistan optužuje Pakistan za pogibiju najmanje 400 ljudi u napadu na bolnicu u Kabulu

Beta pre 57 minuta

Avganistan je optužio Pakistan da je u vazdušnom napadu na bolnicu za lečenje zavisnosti u glavnom gradu Kabulu ubio najmanje 400 ljudi.

To predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba koji je počeo krajem prošlog meseca i u kome se ponavljaju prekogranični okršaji između dve zemlje, kao i vazdušni napadi na Avganistan. Dve strane ne odgovaraju na brojne međunarodne pozive na primirje.

Pakistan je odbacio optužbe da je pogodio bolnicu, dodajući da ni u udarima u istočnom Avganistanu nisu pogođeni nikakvi civilni objekti.

Zamenik portparola avganistanske Vlade Hamdulah Fitrat u objavi na mreži Iks rekao je da je sinoć oko 21 sat u vazdušnom napadu pogođena bolnica u Kabulu i da su veliki delovi te zgrade sa 2.000 kreveta uništeni. On je rekao da je broj mrtvih dostigao 400, dok je oko 250 ljudi povređeno.Lokalne televizije objavile su snimke na mreži Iks na kojima se vide spasioci sa baterijskim lampama kako iznose povređene, dok se vatrogasci bore da ugase požar u ruševini zgrade. Portparol je rekao da spasilački timovi rade na stavljanju požara pod kontrolu i izvlačenju tela.

Vazdušni udar dogodio se nekoliko sati pošto su avganistanski zvaničnici javili da su dve strane razmenile vatru duž granice kada je poginulo četvoro ljudi u Avganistanu. Najteže borbe između dve strane u više godina ulaze u treću nedelju. 

Poprtarol avganistanske vlade rekao je da je napad zločin protiv čovečnosti. 

Portparol pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa odbacio je te navode kao neosnovane i rekao da nije gađana nikakva bolnica u Kabulu.

Pakistanski ministar informisanja Ataulah Tarar rano jutros objavio je na mreži Iks da je pakistanska vojska izvela precizne vazdušne napade na vojne instalacije u Kabulu i istočnoj provinciji Nangarhar. Rekao je da je uništena infrastruktura za tehničku pomoć, kao i objekti za skladištenje municije na dve lokacije u Kabulu. 

Pakistansko Ministarstvo informisanja ranije je saopštilo da su avganistanske tvrdnje lažne i da im je cilj da prikriju nelegitimnu podršku prekograničnom terorizmu. Dodalo je da je Pakistan pažljivo i precizno ciljao da ne bi bilo kolateralne štete.

Pakistan optužuje Avganistan da daje utočište militantnim grupama, posebno pakistanskim talibanima, koji izvode napade unutar Pakistana.

Najteže borbe između dva suseda počele su krajem februara kada je Avganistan pokrenuo prekogranične napade, kao odgovor na pakistanske vazdušne udare unutar Avganistana. Time je prekinuto primirje, koje je postignuto uz posredovanje Katara u oktobru.

U ranijim sukobima te dve zemlje poginule su desetine vojnika, civila i militanata. 

(Beta, 17.03.2026)

