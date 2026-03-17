Kozma (ZLF): Srbija mora da zaustavi izvoz naoružanja u Izrael i osudi genocid u Gazi

Beta pre 1 sat

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Robert Kozma izjavio je danas da Srbija mora da zaustavi sve isporuke oružja Izraelu i "jasno osudi genocid u Gazi".

ZLF je u saopštenju naveo da je to poruka Kozme, povodom posete Srbiji Specijalne izvestiteljke UN za stanje ljudskih prava na palestinskim teritorijama Frančeske Albaneze.

"Nasuprot sramnim odlukama srpske vlade, da u ime građana Srbije gotovo svakodnevno krši međunarodne obaveze i da isporučuje oružje zemlji koja krši međunarodno humanitarno pravo, podsećamo da je upravo ZLF, kontinuirano (...) zahtevao da se ove prakse zaustave i da Srbija ne sme imati ulogu pomagača u ratnim zločinima na Bliskom Istoku", izjavio je Kozma.

ZLF je preneo i da je i Albaneze ocenila prethodno da je srpska vlada "jedan od najjačih i najodlučnijih saveznika Izraela, bez imalo stida" i da režim predsednika Srbije nastupa protiv obaveza koje je izrekao Međunarodni sud pravde.

Opozicioni ZLF je podsetio i da je podneo i predlog rezolucije skupštini Srbije o situaciji u Gazi i uvođenju mera ograničavanja prema državi Izrael.

Tom rezolucijom "bi se konstatovalo da izraelske snage sprovode genocid u Pojasu Gaze i da su prouzrokovale tešku humanitarnu katastrofu".

"Rezolucija bi osudila sve akte nasilja protiv civilnog stanovništva Izraela i Palestine, jer predstavljaju pretnju za međunarodni mir i bezbednost", navodi se.

ZLF je jedina parlamentarna partija koja je javno govorila o situaciji u Gazi i, kako je navedeno, osudila genocid i izvoz naoružanja Izraelu, a skupštinski govor Kozme je Albaneze prenela na društvenim mrežama.

Ta stranka je dodala i da se dosledno zalaže protiv ratnih dejstava, primene sile i urušavanja međunarodnog prava na svim svetskim žarištima.

(Beta, 17.03.2026)

