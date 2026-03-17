Rakete i dronovi nad svim zalivskim zemljama, u Emiratima na kratko zaustavljen avio saobraćaj

Beta pre 1 sat

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) jutros su na kratko zatvorili vazdušni prostor, kada je njihova vojska najavila da će odgovoriti na pretnje raketama i dronovima iz Irana.

Ubrzo posle zatvaranja vazdušnog prostora u Emiratima izazvan je požar u napadu na naftna skladišta u Fudžairahu, emiratu na istočnoj obali UAE kod Omanskog zaliva, koji je više puta bio gađan, javila je državna novinska agencija WAM. Agencija je navela da niko nije povređen u eksploziji.

Jutros su se dogodili napadi Irana na mete i u drugim zemljama Persijskog zaliva, dok je Izrael noćas i jutros nastavio udare na Iran, kao i na Liban.

U raketnom napadu na Abu Dabi, glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata poginuo je jedan Pakistanac, javile su vlasti.

Taj čovek je stradao kada je šrapnel pao u oblasti Bani Jas, dok je protivvazdušna odbrana presretala balističku raketu.

Prema podacima vlasti, broj poginulih u UAE od početka rata porastao je na osam ljudi uključujući dva vojnika.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije javilo je da je vojska te zemlje presrela desetine dronova jutros iznad velike Istočne provincije te zemlje, gde se nalazi naftna infrastruktura.

Požar je izbio jutros u industrijskoj zoni u Kataru kada je raketa presretnuta iznad te zemlje bogate naftom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Novinar agencije AP u Kataru čuo je eksplozije dok je protivvazdušna odbrana blizu Dohe delovala. Katarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je presrelo raketni napad.

Otprilike u isto vreme su stanovnici Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima upozoreni su na rakete.

S druge strane izraelska vojska je saopštila da je jutros pokrenula nove napade na Teheran i Bejrut u kojem gađa militante proiranskog Hezbolaha.

U glavnom gradu Irana, Teheranu, čuli su se vazdušni napadi tokom noći dok je jaka kiša i grmljavina zahvatila celu oblast.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je juče da su mu brojne zemlje rekle da su na putu da pomognu da se obezbedi Ormuski moreuz, važan plovni put u kojem Iran blokira prolaz tankera koji prevoze naftu. Ali, Tramp je rekao i da neke zemlje oklevaju i ne poštuju odbrambene sporazume koje imaju sa SAD.

U ratu koji je počeo 29. februara američko-izraelskim napadom na Iran poginulo je najamnje 1.300 ljudi u Iranu, najmanje 850 u LIbanu i 12 u Izraelu, prema zvaničnicima tih zemalja. Američka vojska saopštila je da je 13 američkih vojnika poginulo, a oko 200 je ranjeno.

Raketama i dronovima jutros pogođena američka ambasada u Bagdadu

Rakete i najamnje pet dronova lansirano je rano jutros na američku ambasadu u Bagdadu iz neposredne okoline grada, javile su iračke bezbednosne snage, koje su opisale napade kao najintenzivnije od početka američko-izraelskog rata sa Iranom.

Očevidac je rekao za Rojters da je video najmanje tri drona kako se usmeravaju direktno na ambasadu. Protivvaduhoplovna odbrama oborila je dva, dok je treći udario udario u zgradu iz koje se videlo kako se diže dim.

Milicije koje podržavaju Iran napadaju američke objekte u Iraku, kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran koji su počeli 28. februara.

Iračke bezbednosne snage raspoređene su širom glavnog grada Bagdada i ztvorile su već visoko obezbeđenu Zelenu zonu u kojoj se nalaze vladine zgrade i ambasade, uključujući i američku.

Juče je dronom izazvan požar u jednom luksuznom hotelu u Zelenoj zoni.

Kreiran : 17.03. | 10:07

Svet,Dubai

Prioritet Standard

Servis : Politika

Kategorija : Vesti

Autori : PVL | VLA

Emitovao : VLA

Kanali : Korisnički

17.03. | 10:35

Izrael saopštio da je ubio jednog od komandanata Iranske revolucionarne garde

Izrael je danas saopštio da je ubio Golamreza Sulejmanija komandanta dobrovoljačkih snaga Basidž Iranske revolucionarne garde.

U saopštenju se navodi da je Sulejmani ubijen juče, ali Iran još nije potvrdio da je Sulejamani mrtav.

"Basidž snage su deo oružanog aparata iranskog terorističkog režima. Kako su demonstracije u Iranu postajale intenzivnije, Basidž snage pod Sulejmanijevom komandom predvodile su glavne represivne operacije, primenjujući nasilje, masovna hapšenja i upotrebu sile protiv civila", navodi se u saopštenju Izraelske vojske.

Cilj sinoćnih napada Izraela na Teheran bio je i Ali Laridžani, šef Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, prenosi Si-En-En (CNN).

Izraelska vojska još uvek nema podatke o tome da li je Laridžani ubijen u napadu.

"Sinoć smo zabeležili značajna dostignuća u Iranu", izjavio je načelnik generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general Ejal Zamir.

IDF je u ponedeljak uveče izveo niz napada na gradove Teheran, Širaz i Tabriz, ali nije pomenuo gađanje Laridžanija, već je umesto toga kao ciljeve naveo mesta za proizvodnju raketa i komandne centre.

"Uz kontinuirano oštećenje i eroziju vojnih kapaciteta i industrijskih proizvodnih kapaciteta, delujemo protiv elemenata Revolucionarne garde i represivnog aparata režima", rekao je Zamir.

(Beta, 17.03.2026)