"Bila bi mi i čast da je osvojim." Ova zemlja je Trampova sledeća meta! Otvoreno rekao šta planira: "Mogao bih s njom da uradim šta hoću"

Prekinuo je isporuke venecuelanske nafte Kubi i zapretio carinama zemljama koje prodaju naftu Kubi.

Kuba je započela razgovore sa SAD u pokušaju da smiri krizu. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da veruje ''da će imati čast da osvoji Kubu''. Na pitanje novinara da li bi kao sledeću mogao da pokrene vojnu ofanzivu protiv Kube, Tramp je odgovorio potvrdno. - Bilo da je oslobodim, osvojim - mogao bih da uradim šta god želim sa njom - rekao je Tramp. Tramp je prekinuo isporuke venecuelanske nafte Kubi i zapretio da će uvesti carine svakoj zemlji koja