"Fin momak, ali slab i glup", Tramp šokirao izjavom nakon što je njegov blizak saradnik podneo ostavku zbog Irana: "Dobro je što je otišao"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je dobro što je Džo Kent podneo ostavku Džo Kent je podneo ostavku zato što ne može mirne savesti da podrži rat sa Iranom Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, rekao je da je "dobra stvar" što je visoki zvaničnik obaveštajne zajednice Džo Kent podneo ostavku zbog protivljenja ratu sa Iranom. Predsednik SAD kaže da je, iako je mislio da je Džo Kent "fin momak", bio "slab po pitanju bezbednosti". - Kada sam