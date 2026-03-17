(Video) Pakistan napao avganistan: Pogođena bolnica za rehabilitaciju: Najmanje 400 ljudi poginulo, objavljeni jezivi snimci

Avganistanska vlada tvrdi da je napad bio usmeren na bolnicu za zavisnike, dok Pakistan navodi da su cilj bile vojne instalacije militanata.

Pakistansko Ministarstvo informisanja navodi da su uništene vojne mete i infrastruktura za podršku teroristima. Najmanje 400 ljudi je poginulo, a 250 ranjeno u vazdušnom napadu pakistanskih snaga na bolnicu za rehabilitaciju zavisnika u Kabulu, saopštio je danas zamenik portparola avganistanske vlade Hamdulah Fitrat, koju predvode talibani, dok Pakistan tvrdi da su meta bile vojne instalacije i infrastruktura militanata. Kako je naveo Fitrat, napad je bio usmeren