Modžtaba Hamnei izabrao bivšeg šefa Revolucionarne garde za vojnog savetnika

Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, koji se još nije pojavio u javnosti nakon imenovanja, postavio je generala Mohsena Rezaija, bivšeg vrhovnog komandanta Revolucionarne garde, za svog vojnog savetnika, preneli su iranski mediji.

Rezai (71) je predvodio Revolucionarnu gardu od 1981. do 1997. godine, pre nego što je zauzeo nekoliko visokih položaja. Pod prethodnim vrhovnim vođom, ajatolahom Alijem Hamneijem, Rahim Safavi je bio vojni savetnik. Ali Hamnei ubijen je 28. februara, prvog dana američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran, a njegov sin Modžtaba imenovan je za njegovog naslednika, nekoliko dana kasnije.