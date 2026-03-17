Stotinak građana protestovalo ispred lokalne TV u Čačku na kojoj je gostovao Vučić

Stotinak građana protestovalo je večeras ispred zgrade TV Lav plus u Čačku na kojoj je gostovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dva kordona interventne policije, opremljene za razbijanje demonstracija, opkolila su zgradu u kojoj se nalaze prostorije TV kao i deo trga ispred zgrade, tako da građani nisu mogli da priđu do ulaza TV. Oni su uz zvuke pištaljki i truba demonstrirali protiv predsednika Srbije i policije, uzvikivali „ua“, „sram vas bilo“, „za koga radite“, „koga štitite“, „uhapsite kriminalce“, „izdaja“. Posle gostovanja na lokalnoj TV, Vučić je uz pratnju obezbeđenja napustio