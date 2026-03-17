Stotinak građana protestovalo ispred lokalne TV u Čačku na kojoj je gostovao Vučić

Danas  |  Fonet
Stotinak građana protestovalo je večeras ispred zgrade TV Lav plus u Čačku na kojoj je gostovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dva kordona interventne policije, opremljene za razbijanje demonstracija, opkolila su zgradu u kojoj se nalaze prostorije TV kao i deo trga ispred zgrade, tako da građani nisu mogli da priđu do ulaza TV. Oni su uz zvuke pištaljki i truba demonstrirali protiv predsednika Srbije i policije, uzvikivali „ua“, „sram vas bilo“, „za koga radite“, „koga štitite“, „uhapsite kriminalce“, „izdaja“. Posle gostovanja na lokalnoj TV, Vučić je uz pratnju obezbeđenja napustio
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Vučić: Država ne planira da se odrekne većinskog vlasništva u Namenskoj, iako ima više ponuda

Danas pre 5 sati
„Besmislene igre bez kraja i početka“: Nastavlja se verbalno nadmetanje i “obračun” Milanovića i Vučića

Danas pre 5 sati
Ponoš predložio politički brend opozicije: Lista koja bi se zvala "EU5" da zajedno izađe na izbore!

Pravda pre 2 sata
Vučić: Srbija ima višeslojnu odbranu vazdušnog prostora, sutra sastanak o novim nabavkama

Vesti online pre 2 sata
Mesarović potpisala ugovor za rekonstrukciju vodovodne mreže u Guči

Euronews pre 3 sata
FOTO U selu kod Lučana naprednjaci Vučića dočekali transparentom: Na lokalnom groblju okačili "Dobro došao predsedniče"

Nova pre 2 sata
"Neće mi zabraniti da govorim" Vučić o grupi demonstranata koji su se okupili ispred lokalne TV na kojoj gostuje i dečaku…

Blic pre 4 sati

Ključne reči

Aleksandar VučićČačakPredsednik SrbiježandarmerijaKraljevoUžiceLučani

Politika, najnovije vesti »

Lažnim listama na stvarnog protivnika

Radar pre 10 minuta
Danas pre 15 minuta
Šta kažu propisi: Može li Maja Ristić da bude pomoćnica direktora gimnazije

Vranje news pre 0 minuta
Kreni-promeni: Pritisci na zaposlene u Dunav osiguranju da prisustvuju mitingu SNS u Beogradu

Danas pre 50 minuta
Marko Jakšić: Građani severa Kosova žrtve zajedničke politike Prištine, Beograda i EU

Danas pre 1 sat