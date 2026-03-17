Vreme danas u Srbiji hladnije, popodne i uveče kiša, ponegde sneg

U severozapadnim, zapadnim i južnim delovma Srbije će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, pri čemu se više padavina očekuje popodne i uveče, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više. U istočnoj polovini zemlje, posle delimično vedrog jutra, u toku dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a ponegde slaba kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren, severnih i istočnih smerova, tokom dana u pojačanju, naročito u istočnoj Srbiji. Najniža temperatura od minus dva do pet stepeni, a najviša od osam u