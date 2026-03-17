4.500 mornara i pilota lovaca bilo ugroženo: Požar na nosaču aviona trajao više od 30 sati (video)

VAŠINGTON: Američki nosač aviona, "Džerald R. Ford" suočio se sa požarom koji je trajao više od 30 sati u glavnoj vešernici broda, saopštili su mornari i vojni zvaničnici, objavio je list "Njujork tajms".

Više od 600 članova posade ostalo je bez kreveta u spavaonicama. Dva mornara su primila medicinsku pomoć zbog lakših povreda, dok su desetine pretrpele udisanje dima. Brod, sa 4.500 mornara i pilota lovaca, trenutno je na svom 10. mesecu raspoređivanja, najdužem od Vijetnamskog rata, a očekuje se da će raspoređivanje trajati do maja, piše pomenuti list. "Džerald R. Ford" učestvuje u operacijama na Bliskom istoku, uključujući američko-izraelske vojne aktivnosti