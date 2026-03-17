Novosadski košarkaši dočekuju Helios u prvom duelu četvrtfinala ABA 2 lige. Počinje ono najvažnije

Počinje ono najvažnije. Košarkaši Vojvodine u sredu od 18 časova dočekaće Helios u maloj sali Spensa, u prvoj utakmici četvrtfinalne serije ABA 2 lige. U ovaj duel, Novosađani ulaze malo poljuljani zbog poraza od Mladosti u domaćem šampionatu, sa željom da odreaguju i na najbolji način počnu pohod ka onome o čemu košarkaški Novi Sad već dugo sanja – plasmanu u ABA ligu.

Sa Markom Dimitrijevićem na klupi, to može da bude realno. Analizirajući suparnika, naglasio je da bez obzira na prednost domaćeg parketa koju Vojvodina ima, rival ne sme da se potceni. – Helios je mlad tim, dolazi kod nas sa visokim ambicijama. Ići će na pobedu, a svaki kiks u ovom periodu sezone može da znači eliminaciju. Nismo sjajno izgledali na susretu protiv Mladosti, mada verujem da su igrači bili glavom u današnjem duelu. Nadam se da ćemo mnogo bolje