NBS: Kreditni rejting Srbije prema agenciji S&P investicioni BBB- sa stabilnim izgledima

(Foto: Tashatuvango/shutterstock.com) Agencija Standard & Poor’s Global Ratings objavila je izveštaj o kreditnom rejtingu Srbije i on je, prema ovoj agenciji, na investicionom nivou BBB- sa stabilnim izgledima, saopštila je Narodna banka Srbije.

U svom izveštaju agencija ističe da je Srbija je zadržala povoljne izglede rasta bruto domaćeg proizvoda u srednjem roku uprkos neizvesnostima u domaćem i međunarodnom okruženju i nedavnom povećanju svetske cene nafte. U izveštaju se navodi i da je poboljšana eksterna i fiskalna pozicija i da izgrađene rezerve pružaju snažnu zaštitu od potencijalnih šokova, kao i da je inflacija je smanjena i kreće se blizu centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije, ukazuju iz