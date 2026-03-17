U Gračanici obeležavanje godišnjice martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji

U Gračanici je danas parastosom u manastiru i polaganjem belih ruža kod instalacije "Missing" i venaca ispred spomenika žrtvama pogroma počelo obeležavanje 22. godišnjice pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

Parastos stradalima u pogromu u manastiru Gračanica služio je mitropolit raško - prizrenski Teodosije uz sasluženje vladike Ilariona i igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, Mihaila. Parastosu je prisustvovao veliki broj građana, kao i pomoćnici direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić i Borislav Tajić, predstavnici Srpske liste i lokalni politički zvaničnici. Okupljeni su potom položili bele ruže pred instalacijom "Missing" i vence kod