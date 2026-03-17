Krvava noć u Novom Pazaru: Mladić teško povređen u napadu nožem

NOVI PAZAR — U centru Novog Pazara sinoć oko 22 časa dogodio se težak incident u kojem je jedan mladić zadobio po život opasne povrede nakon napada nožem.

Kako indeksonline.rs saznaje, muškarac inicijala A.R. nožem je naneo više ubodnih rana mladiću u predelu stomaka. Napad se dogodio u Ulici Stane Bačanin, a povrede koje je mladić zadobio ocenjene su kao teške i opasne po život. Povređeni je hitno prevezen u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde se lekari bore za njegov život. Prema nezvaničnim informacijama, nalazi se u kritičnom stanju. Detalji o okolnostima napada za sada nisu poznati. Indeksonline.rs