Kamiondžiji iz Turske niška policija za 86 prekršaja izrekla kazne od 4,1 miliona dinara

Južne vesti pre 3 sata  |  Nikola Đukić
Turskom kamiondžiji koji nije koristio propisane pauze, dnevne i nedeljne odmore, ali i što je prekoračio dozvoljeno dnevno vreme upravlja vozilom, niška policija izrekla je kazne u vrednosti od 4.160.000 dinara.

Pripadnici saobraćajne policije u Nišu zaustavili su na auto-putu kod Niša 48-godišnjeg turskog državljanina koji je upravljajući kamionom „reno“ u prethodnih 28 dana izvršio 86 prekršaja. Policija je, prilikom kontrole, utvrdila da on nije koristio propisane pauze, dnevne i nedeljne odmore, kao i da je prekoračio dozvoljeno dnevno vreme upravljanja vozilom Njemu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.160.000 dinara – kažu iz policije. Apelovali su na
