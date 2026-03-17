Kamiondžija oborio rekord: Policija kod Niša uhvatila vozača, sve kazne iznose neverovatnih 4,1 milion!

Pripadnici saobraćajne policije u Nišu zaustavili su na auto-putu turskog državljanina (48) koji je upravljajući kamionom marke „reno“ oborio neslavni rekord u broju saobraćajnih prekršaja.

Prilikom kontrole vozila i tahografa, policijski službenici su utvrdili da je vozač u periodu od svega 28 dana počinio čak 86 prekršaja. Detaljnom proverom dokumentacije i uređaja za beleženje radnog vremena, ustanovljeno je da vozač svesno nije poštovao zakonske obaveze: - Nije koristio propisane pauze tokom vožnje - Ignorisao je dnevne i nedeljne odmore - Znatno je prekoračio dozvoljeno vreme upravljanja teretnim vozilom Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i