"Poklekli smo pod lažima Izraela"! Detalji pisma važnog Trampovog čoveka koji je podneo ostavku: Žena mi je kao vojnik poginula u ratu koji je izazvao Tel Aviv!
Kurir pre 2 sata | Agencije
Džo Kent, direktor američkog Centra za borbu protiv terorizma, podneo je danas ostavku zbog rata sa Iranom, rekavši da ta zemlja ne predstavlja "neposrednu pretnju" za Sjedinjene Države. - Ne mogu u dobroj veri da podržim rat koji se trenutno vodi u Iranu - napisao je DŽo Kent danas u objavi na društvenim mrežama. - Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj zemlji i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija -