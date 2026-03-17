"Poklekli smo pod lažima Izraela"! Detalji pisma važnog Trampovog čoveka koji je podneo ostavku: Žena mi je kao vojnik poginula u ratu koji je izazvao Tel Aviv!

Džo Kent, direktor američkog Centra za borbu protiv terorizma, podneo je danas ostavku zbog rata sa Iranom, rekavši da ta zemlja ne predstavlja "neposrednu pretnju" za Sjedinjene Države. - Ne mogu u dobroj veri da podržim rat koji se trenutno vodi u Iranu - napisao je DŽo Kent danas u objavi na društvenim mrežama. - Iran nije predstavljao neposrednu pretnju našoj zemlji i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija -