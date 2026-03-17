Sedam kamiona aktivirano na Zlatiboru! Sneg veje, putevi prohodni - evo gde se sve zabelelo (video)

Tokom večernjih sati na području Zlatiborskog okruga kiša je prešla u susnežicu i sneg.

Za sada se saobraćaj odvija bez većih problema, a na teren su odmah upućene dežurne putarske ekipe. - Aktivirano je sedam kamiona i rade na čišćenju putnih pravaca. Sneg pada, ali se ne zadržava velika količina na kolovozu. Ekipe vrše i posipanje, temperatura je oko 0 stepeni, kažu za RINU u Putevima Užice. Na vozače se apeluje da budu oprezni i da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme. Podsetimo, danas je na višim planinama jugozapadne i zapadne Srbije