Studenti i profesori AUNS pozvali Novosađane na okupljanje pred Skupštinom grada

Studenti i profesori Akademije umetnosti u Novom Sadu (AUNS) pozvali su kolege i građane da ih sutra podrže kako bi sačuvali dva prostora koje koriste za izlaganje i za nastavu.

Okupljanje je u sredu u 9 sati u Ulici Đure Jakšića broj 7, kod AUNS-a, a potom će prošetati do Skupštine grada gde će se od 10 časova održati sednica na čijem dnevnom redu će biti tačka oduzimanja prostora Akademije umetnosti. Studenti pozivaju Novosađane da ih podrže, da budu bučni – da ponesu lonce, zvečke, zviždaljke… Oni koji ne mogu da dođu u 9 ispred Akademije u Ulici Đura Jakšića mogu da se pridruže akademcima ispred Gradske skupštine. MUP: Očekujemo