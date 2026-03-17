Dončić igra najbolju košarku u karijeri: Svi pričaju o raskidu, a on je noćna mora u NBA

Spektakularan meč u NBA ligi odigrali su u Teksasu košarkaši Hjustona i LA Lejkersa, a prva zvezda utakmice ponovo je bio slovenački košarkaš Luka Dončić koji je svoju ekipu vodio do pobede (100:92).

Iako poslednjih dana o njemu ceo svet priča zbog raskida veridbe sa Anamarijom Goltes koja mu je rodila dvoje dece, bek tima iz Los Anđelesa maksimalno je fokusiran na košarku. I zato je nalazi u najboljoj formi svoje karijere! Ekipu Hjustona potpuno je razbio, a meč u Teksasu završio je sa 36 poena, šest skokova i četiri asistencije. Istina, šutirao je "samo" 4/12 za tri poena na ovom meču, ali je jasno da su Lejkersi Dončićev tim i da on ima slobodu. Lebron