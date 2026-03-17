Vujić: Izmene seta pravosudnih zakona ni u čemu ne odstupaju od preporuka Venecijanske komisije

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da izmene i dopune seta pravosudnih zakona "ni u čemu ne odstupaju" od preporuka koje je Venecijanska komisija dala prilikom izrade ustavnih amandmana i pratećih zakona, već da su neke od tadašnjih preporuka tek sada usvojene, odnosno primenjene u punom kapacitetu.

Vujić je u Beogradu u razgovoru s članovima delegacije Venecijanske komisije kazao da su sve zakonske odredbe zasnovane na ustavnim rešenjima usvojenim 2022. godine i garancijama za nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva, prenelo je Ministarstvo pravde. "Delegaciji Venecijanske komisije ministar je skrenuo pažnju da se izmenama zakona jača mandat Visokog saveta tužilaštva proširenjem njegovih ovlašćenja u odnosu na institut upućivanja javnih tužilaca,