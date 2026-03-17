Vremenska prognoza za Srbiju i region: Zahlađenje, sneg i vetrovito vreme sa olujnim udarima

Danas zahladnelo u Hrvatskoj sa snegom na planinama, u Srbiji oblačno sa padavinama i snežnim pokrivačem, vetar jača sa olujnim udarima.

U Hrvatskoj je danas zahladnelo, sa oblačnim i hladnijim vremenom u unutrašnjosti, povremenom kišom, susnežicom i snegom na planinama. Na Plitvičkim jezerima pada sneg, a na Medvednici je izmeren snežni pokrivač od tri centimetra. Najhladnije je na Zavižanu sa temperaturom od četiri stepena ispod nule. Severni Jadran je delimično sunčan, sa jakim severoistočnim vetrom. Večernje novosti

U Srbiji je danas u pojedinim delovima oblačno sa padavinama, dok u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša prelazi u sneg sa stvaranjem snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više. Vetar je slab do umeren, severnih i istočnih smerova, sa pojačanjem naročito u istočnoj Srbiji. Snežni prizori zabeleženi su na planinama Tari, Zlatiboru i Mokroj Gori. Telegraf

Još tokom noći i sutra pre podne ponegde u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuju se snežne padavine, dok će u nižim delovima biti mestimične kiše. Posle podne se očekuje suvo vreme. Duvaće jak istočni vetar, povremeno i olujne jačine, naročito na istoku Srbije, koji će uveče oslabiti. Temperature će biti od 3 do 8 stepeni ujutru, a tokom dana od 10 do 15 stepeni. RTS

Padavine su se proširile i na planine u Srbiji, uključujući Kopaonik, Taru i delove Zapadne Srbije. Temperatura je u padu, a sneg se očekuje iznad 900 metara nadmorske visine. Vetar će biti pojačan u većini delova zemlje. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci zavejane Sjenice, a na Kopaoniku je formiran pravi snežni pokrivač koji će se povećavati do kraja dana i noći. Mondo Telegraf

Prethodne prognoze ukazuju na pad temperature i jače naoblačenje sa kišom i snegom u planinskim predelima, kao i vetrovito vreme sa olujnim udarima, naročito u istočnoj Srbiji. Nova N1 Info Blic NIN