Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno sa kišom i snegom, dolazak proleća i nastavak snežnih padavina na planinama

Naslovi.ai pre 55 minuta
Danas oblačno sa kišom i snegom, jače naoblačenje i pad temperature, proleće stiže u petak, a na Kopaoniku se očekuje nastavak snega.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, u severozapadnim, zapadnim i južnim delovima Srbije danas će biti pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, uz više padavina u popodnevnim i večernjim satima. U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg, stvarajući snežni pokrivač visine od 5 do 10 cm, lokalno i više, dok se na Kopaoniku i jugozapadu očekuje od 10 do 20 cm snega, a na Prokletijama i do 50 cm. U istočnoj polovini zemlje očekuje se umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, sa retkom kratkotrajnom kišom. Nova N1 Info Blic

U većem delu Srbije temperature su u padu, sa maksimalnim vrednostima od 8 do 15 stepeni, dok se u nekim mestima očekuje i osetno zahlađenje u odnosu na prethodne dane. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severnih i istočnih smerova, sa mogućim pojačanjem tokom dana, dok će jak istočni vetar jačati već od večeras sa udarima do 90 km/h, naročito u istočnoj Srbiji. Biometeorološke prilike su nepovoljne za hronične bolesnike, sa mogućim meteoropatskim reakcijama. Radio 021 Glas Zapadne Srbije Newsmax Balkans NIN

U Vranju se očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih intervala i povremenih pljuskova, uz temperature od jutarnjih oko 3°C do maksimalnih 10–11°C i slab do umeren vetar brzine oko 2 m/s. Noć će biti hladna sa mogućim padom temperature do oko 2°C. OK radio

Jače naoblačenje zahvatilo je Srbiju, sa kišom na severozapadu, zapadu i jugozapadu, koja se širi prema centralnim predelima. Na višim planinama jugozapadne i zapadne Srbije već pada sneg. Temperature se kreću od 8 do 15 stepeni, dok su na planinama niže: Zlatibor 2, Sjenica 3, Kopaonik -2 °C. Do kraja dana kiša će biti obilnija u jugozapadnim i centralnim predelima. Telegraf

Sneg na Kopaoniku pada bez prestanka već nekoliko sati, sa trenutnim snežnim pokrivačem od preko 30 cm, a očekuje se dodatnih 10 do 15 cm snega do sutra pre podne. Zima se vraća na planine nakon toplijih dana. Telegraf

Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje dolazak proleća u petak u 15 časova i 46 minuta. Iako su vremenske prilike već od početka marta prolećne, moguće je da u narednih sedam do osam dana, ako bude vedrih noći, dođe do slabog mraza. Danas se očekuje pad maksimalnih dnevnih temperatura za oko pet stepeni, a padavine će biti retke. Morava info RTS Zoom UE

Sutra u Srbiji se očekuje vetrovito vreme sa umerenim i potpunim naoblačenjem, mestimičnom kišom na zapadu i jugu, i snegom u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti umeren do jak, sa olujnim udarima naročito u istočnoj Srbiji, a uveče će slabiti. Temperature će se kretati od 3 do 15 stepeni, dok će u Beogradu biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito. Serbian News Media Radio 021

Meteorolozi ističu da se ciklon sa Mediterana premešta južnim delom, donoseći promenu vremena i zahlađenje, ali da se u narednim danima ne očekuju jače vremenske oscilacije. U planinskim predelima sneg će se zadržati, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Euronews Euronews Serbian News Media

