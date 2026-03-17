Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno sa kišom i snegom, jači vetrovi i padavine u regionu

Danas oblačno sa kišom i snegom, u planinskim predelima do 20 cm snega, jačanje vetra i padavine u regionu do sutra u podne.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, u severozapadnim, zapadnim i južnim delovima Srbije danas će biti pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, uz više padavina u popodnevnim i večernjim satima. U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg, stvarajući snežni pokrivač visine od 5 do 10 cm, lokalno i više, dok se na Kopaoniku i jugozapadu očekuje od 10 do 20 cm snega, a na Prokletijama i do 50 cm. U istočnoj polovini zemlje očekuje se umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, sa retkom kratkotrajnom kišom.

U većem delu Srbije temperature su u padu, sa maksimalnim vrednostima od 8 do 15 stepeni, dok se u nekim mestima očekuje i osetno zahlađenje u odnosu na prethodne dane. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severnih i istočnih smerova, sa mogućim pojačanjem tokom dana, dok će jak istočni vetar jačati već od večeras sa udarima do 90 km/h, naročito u istočnoj Srbiji. Biometeorološke prilike su nepovoljne za hronične bolesnike, sa mogućim meteoropatskim reakcijama.

U Vranju se očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih intervala i povremenih pljuskova, uz temperature od jutarnjih oko 3°C do maksimalnih 10–11°C i slab do umeren vetar brzine oko 2 m/s. Noć će biti hladna sa mogućim padom temperature do oko 2°C. OK radio

Sutra u Srbiji se očekuje vetrovito vreme sa umerenim i potpunim naoblačenjem, mestimičnom kišom na zapadu i jugu, i snegom u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti umeren do jak, sa olujnim udarima naročito u istočnoj Srbiji, a uveče će slabiti. Temperature će se kretati od 3 do 15 stepeni, dok će u Beogradu biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito.

Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje dolazak proleća u petak u 15 časova i 46 minuta. Iako su vremenske prilike već od početka marta prolećne, moguće je da u narednih sedam do osam dana, ako bude vedrih noći, dođe do slabog mraza. Danas se očekuje pad maksimalnih dnevnih temperatura za oko pet stepeni, a padavine će biti retke.

U regionu se očekuju padavine u naredna 24 časa, sa 10 do 20 litara kiše po metru kvadratnom uz granicu sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, dok će uz granicu sa Hrvatskom pasti do 5 litara. U Hrvatskoj je već formiran snežni pokrivač, a sneg pada i u Republici Srpskoj. U petak se u Dalmaciji očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, dok će u planinskim predelima biti susnežica i snega.

Meteorolozi ističu da se ciklon sa Mediterana premešta južnim delom, donoseći promenu vremena i zahlađenje, ali da se u narednim danima ne očekuju jače vremenske oscilacije. U planinskim predelima sneg će se zadržati, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.