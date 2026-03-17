Hitna pomoć: Motociklista teško povređen u udesu u Sremčici

Motociklista star 30 godina teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u toku noći u Sremčici.

Udes se dogodio u 20.32, a povređeni je prevezen u Urgentni centar. U 19.03 u ulici Majora Zorana Radosavljevića kod broja 23 u Zemunu, devojčica stara sedam godina nije zadobila nijednu povredu u udesu. Na uglu ulica Bulevar kralja Aleksandra i Batutove u 20.48 u sudaru dva tramvaja lakše je povređena 66-godišnja žena. U 21.06 u Sportskom centru u Surčinu kod okretnice autobusa 601, muškarac star 19 godina lakše je povređen u udesu. Tokom noći ekipe Hitne pomoći