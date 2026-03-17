Partizan posle velikog preokreta savladao Dubai u zaostalom meču Evrolige

Košarkaši Partizana su posle velikog preokreta i minusa od 16 poena krajem druge četvrtine ubedljivo pobedili Dubai rezultatom 88:74 u zaostalom meču Evrolige u zaostalom meču 30. kola Evrolige.

Partizan je na skoru 11-20 i trenutno je na 17. mestu, dok Dubai sad ima učinak 16-15 i značajno je umanjio šanse da se plasira u plej-in Evrolige. Karlik Džons je predvodio Partizan ka pobedi i preokretu sa 23 poena i pet asistencija, Ajzak Bonga je dao 14 poena, Šejk Milton 13, a Sterling Braun 12. Mfiondu Kabengele je bio najefikasniji u Dubaiju sa 14 poena, 10 je dao Džanan Musa, a po devet Filip Petrušev, Mekinli Rajt, Dvejn Bejkon i Klemen Prepelič. Nemanja