Dok mu se život raspada, NBA ga nagradila: Dončić najbolji na Zapadu, Adebajova 83 poena dovoljna za priznanje na Istoku

Luka Dončić izabran je za najboljeg igrača nedelje Zapadne konferencije, dok je Bem Adebajo proglašen za igrača sedmice na Istoku, saopštila je NBA liga.

Dončić prolazi kroz veoma turbulentan period na privatnom planu, svakog dana praktično isplivavaju nove informacije o njegovom rastanku od verenice Anamarije Goltes, ali je uprkos tome zadržao viskok nivo igara. Slovenac je predvodio Lejkerse do tri pobede prosečno beleživši tripl-dabl učinak - 37,3 poena, 11 asistencija i 10,7 skokova po meču. Ovo mu ej treći put ove sezone da je dobio ovo priznanje, a ukupno 18. put otkako je stigao u NBA ligu.