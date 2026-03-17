Pogledajte dramatične fotografije sa Čukaričke padine: Vatrogasci uspeli da lokalizuju požar koji se video iz svih delova grada FOTO

U nehigijenskom naselju na Čukaričkoj padini gde je danas popodne izbio požar u kojem su izgorele tri barake lokalizovan je, nezvanično saznaje portal Nova.rs.

Na svu sreću u ovom incidentu nije bilo povređenih lica. Dojava o požaru u Ulici Milorada Jovanovića primljena je oko 14.50 časova. Po dolasku na lice mesta, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica zatekli su objekte u potpunosti zahvaćene vatrom. Brzom intervencijom požar je lokalizovan, čime je sprečeno njegovo dalje širenje na okolne objekte. Na terenu je intervenisalo 13 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.