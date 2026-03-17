Stamatović traži od države da spreči pljačku više hiljada hektara na Zlatiboru

Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović upozorio je javnost na to da je u toku ozbiljan pokušaj da se, kroz sumnjive i netransparentne postupke, hektari najvrednijeg zemljišta na Zlatiboru upišu u korist PK „Zlatibor“ i zatražio od državnih organa i institucija da to spreče.

Milan Stamatović – Foto: Nenad Kovačević – Radi se o ogromnom broju parcela na Zlatiboru, tačnije oko jedne trećine Zlatibora – saopštio je Stamatović. Navodeći da su, prema informacijama Opštine Čajetina, ranije preduzete pripremne radnje kojima bi se promenio status zemljišta koje je nekada bilo u režimu društvenog kapitala, sa namerom da se ono danas evidentira kao privatna svojina. Čajetina zahteva da se poništi privatizacija PK Zlatibor Stamatović u saopštenju