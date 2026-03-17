​Golden Stejt savladao Vašington, 600. pobeda Stiva Kera

​Trener Stiv Ker zabeležio 600. pobedu u karijeri

Košarkaši Golden Stejta pobedili su danas u gostima ekipu Vašingtona rezultatom 125:117 u utakmici NBA lige. Trener Golden Stejta Stiv Ker zabeležio je na duelu sa Vašingtonom 600. pobedu u karijeri. Najefikasniji u timu iz San Franciska bio je Kristaps Porzingis sa 30 poena, dok je Dientoni Melton dodao 27. Za tim Golden Stejta zbog povreda nisu igrali Stef Kari, Džimi Batler, Mozes Mudi, Set Kari i Al Horford. Kod domaćih, najbolji su bili Bilal Kulibali, Vil