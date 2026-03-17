BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.483. dan. Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto ocenio je da Ukrajina, iz političkih razloga, i dalje nije spremna da pregovara o isporukama nafte preko naftovoda "Družba". Pripadnici FSB-a priveli su na Krimu agenta ukrajinske obaveštajne službe koji je prikupljao podatke o vazdušnoj zaštiti kritičnih objekata na poluostrvu.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tvrdi da američki plan za stvaranje globalnog sistema protivraketne odbrane "Zlatna kupola" predstavlja značajnu pretnju strateškoj stabilnosti. Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen rekao je da Evropska unija u budućnosti neće uvoziti energente iz Rusije i najavio dalja pravna ograničenja na uvoz ruskog gasa i nafte, naglašavajući da Evropa ne sme posredno da finansira rat u Ukrajini. Mađarski ministar spoljnih