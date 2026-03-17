Vremeplov: 17. mart - dan kada je na Kosovu i Metohiji ubijeno 16 i proterano četiri hiljade srpskih civila

NOVI SAD - Na današnji dan 2004. godine u orkestriranom pogromu širom Kosova i Metohije desetina hiljada Albanaca nad Srbima, ubijeno je 27 osoba, uključujući Albance koje su usmrtili vojnici Kfora i 16 Srba. Prognano je više od 4.000 Srba, porušeno i zapaljeno 935 srpskih kuća i 35 pravoslavnih crkava i manastira, uključujući više srednjovekovnih svetinja, poput crkve iz 14. veka Bogorodica Ljeviška u Prizrenu.

Danas je utorak, 17. mart, 76. dan 2026. Do kraja godine ima 289 dana. 45. p. n. e. - Julije Cezar je u bici kod Munda u Španiji teško porazio snage predvođene dvojicom sinova Gneja Pompeja Velikog, koji su izgubili više od 30.000 boraca. 180 - Umro je rimski car Marko Aurelije, car filozof. Tokom vladavine počev od 161. uspešno je suzbio germansku invaziju na Carstvo. Njegove beleške na grčkom jeziku u vidu aforizama, vođene tokom brojnih ratnih pohoda u Evropi i