Er Srbija uvela nove samouslužne kioske za prijavu na let

Er Srbija (Air Serbia) saopštila je danas da je uvela nove samouslužne kioske za prijavu na let i automatizovane stanice za predaju prtljaga.

Kompanija je tu inovaciju sprovela u saradnji sa Aerodromom Nikola Tesla Beograd i tehnološkim partnerima SITA i IER. „Novi, samouslužni kiosci za prijavu na let i stanice za predaju prtljaga dodatno skraćuju vreme čekanja i omogućavaju veću fleksibilnost prilikom putovanja. Ovaj korak deo je šire digitalne transformacije Er Srbije, koja obuhvata modernizaciju usluga i unapređenje svih dodirnih tačaka sa putnicima, na zemlji i u vazduhu, sa ciljem da se obezbedi