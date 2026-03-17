UŽIVO: Vini sa penala za vođstvo Reala, Siti sa igračem manje

U terminu od 21 čas na programu su još tri revanš susreta osmine finala Lige šampiona.

Sva tri igraju se u Engleskoj. Arsenal i Čelsi u Londonu dočekuju Bajer Leverkuzen i Pari Sen Žermen, dok Mančester Siti na Etihadu dočekuje Real Madrid. Premijerligaši su u veoma nezavidnoj situaciji. Samo Arsenal ima ono što se može nazvati aktivnim rezultatom, dok Čelsi i Mančester Siti jure zaostatak od tri gola razlike. Siti se nalazi na rubu četvrte eliminacije u petom dvomeču dve ekipe u poslednjih isto toliko godina. Zahvaljujući fenomenalnom Valverdeu Real