Španović: "Rezultat pre plasmana, volela bih skok preko državnog rekorda"

Sportske.net pre 16 minuta  |  Sportske.net
Španović: "Rezultat pre plasmana, volela bih skok preko državnog rekorda"

Srpska atletičarka Ivana Španović rekla je danas da će joj je na predstojećem Svetskom prvenstvu u dvorani u Poljskoj biti važniji rezultat od plasmana u troskoku. "S obzirom na to da 16 učesnica ima pravo nastupa, svakako bi uspeh bio dobar rezultat i plasman među osam najboljih.

Ipak, rezultat je ispred plasmana - volela bih skok preko trenutnog državnog rekorda od 14,41 metar, koji sam postavila početkom januara", rekla je Španović, prenosi Srpski atletski savez. Španović na Svetsko dvoransko prvenstvo odlazi kao peta skakačica sveta ove sezone. Ona je navela da je, pre svega, zadovoljna što je ispoštovan ceo trenažni proces i što je vezala četiri takmičenja u Beogradu. "Državni rekord je bio jedan od ciljeva zimskog dela sezone i u
Pročitajte još

Roni O’Saliven: Vraćanje na vrhunski nivo najveći izazov karijere

Roni O’Saliven: Vraćanje na vrhunski nivo najveći izazov karijere

Danas pre 26 minuta
Brazil napada Hrvatsku i Francusku bez Nejmara u sastavu

Brazil napada Hrvatsku i Francusku bez Nejmara u sastavu

Danas pre 3 sata
Hoker, Hol i Džekson predvode Amerikance na dvoranskom SP

Hoker, Hol i Džekson predvode Amerikance na dvoranskom SP

Sport klub pre 2 sata
Anćeloti saopštio spisak Brazila za prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske

Anćeloti saopštio spisak Brazila za prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske

Politika pre 2 sata
AFC želi da Iran ide na SP

AFC želi da Iran ide na SP

Sportske.net pre 3 sata
Ančeloti odredio tim Brazila za meč sa Hrvatskom: "Hladan tuš" za Nejmara

Ančeloti odredio tim Brazila za meč sa Hrvatskom: "Hladan tuš" za Nejmara

Nova pre 2 sata
(VIDEO): Ševaljević: Dogovor je bio da Borozan dođe, ali…

(VIDEO): Ševaljević: Dogovor je bio da Borozan dođe, ali…

Sport klub pre 2 sata

AtletikaSvetsko prvenstvoIvana ŠpanovićPoljska

Španović: "Rezultat pre plasmana, volela bih skok preko državnog rekorda"

Španović: "Rezultat pre plasmana, volela bih skok preko državnog rekorda"

Sportske.net pre 16 minuta
Davis Bertans: Nadam se da će se Bogdan Bogdanović vratiti u Partizan

Davis Bertans: Nadam se da će se Bogdan Bogdanović vratiti u Partizan

Danas pre 16 minuta
Roni O’Saliven: Vraćanje na vrhunski nivo najveći izazov karijere

Roni O’Saliven: Vraćanje na vrhunski nivo najveći izazov karijere

Danas pre 26 minuta
Miomir Kecmanović saznao ime protivnika u prvom kolu mastersa u Majamiju

Miomir Kecmanović saznao ime protivnika u prvom kolu mastersa u Majamiju

Danas pre 1 sat
Kendrik Nan morao hitno da otputuje za SAD

Kendrik Nan morao hitno da otputuje za SAD

Danas pre 2 sata