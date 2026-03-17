Španović: "Rezultat pre plasmana, volela bih skok preko državnog rekorda"

Srpska atletičarka Ivana Španović rekla je danas da će joj je na predstojećem Svetskom prvenstvu u dvorani u Poljskoj biti važniji rezultat od plasmana u troskoku. "S obzirom na to da 16 učesnica ima pravo nastupa, svakako bi uspeh bio dobar rezultat i plasman među osam najboljih.

Ipak, rezultat je ispred plasmana - volela bih skok preko trenutnog državnog rekorda od 14,41 metar, koji sam postavila početkom januara", rekla je Španović, prenosi Srpski atletski savez. Španović na Svetsko dvoransko prvenstvo odlazi kao peta skakačica sveta ove sezone. Ona je navela da je, pre svega, zadovoljna što je ispoštovan ceo trenažni proces i što je vezala četiri takmičenja u Beogradu. "Državni rekord je bio jedan od ciljeva zimskog dela sezone i u