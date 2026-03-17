Macut: Nikada nećemo zaboraviti Pogrom 2004, istinu o stradanju nam ne mogu oduzeti

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je večeras da Srbija nikada neće zaboraviti nijednu žrtvu niti uništenu crkvu u Pogromu nad Srbima na Kosovu i Metohijikoji se dogodio na današnji dan 2004. godine i ocenio da je to bila brutalna, sistematska i organizovana kampanja protiv srpskog naroda, njegove kulture, vere i identiteta.

Macut je na Komemorativnoj akademiji povodom Dana sećanja na Pogrom na Kosovu i Metohiji 2004. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu poručio da je sećanje na 17. mart dužnost prema svima žrtvama, ljudima koji su ostali bez krova nad glavom, kao i prema budućim generacijama koje zaslužuju istinu o srpskom stradanju i nepravdi. Dodao je da nas ta istina uči da se ne ponovi ista greška, kao i da jačamo svoju državu, narod i odlučnost da pravda i poštovanje