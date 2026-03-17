AMSS: Velika čekanja za teretna vozila na izlaz na graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Šid čekaju pet sati na izlaz.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlaz čekaju četiri sata, na Bezdanu tri sata, na Horgošu 90 minuta, a na Sremskoj Rači sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS). (Telegraf.rs/Tanjug)