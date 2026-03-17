Cene goriva skočile za devet odsto - prete i druga poskupljenja: Evo i gde

Cene goriva u Severnoj Makedoniji su od danas osetno porasle i to u proseku čak za osam do devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a ekonomisti upozoravaju da prete i poskupljenja u drugim sektorima.

Prema odluci Regulatorne komisije za energetiku (RKE) Severne Makedonije, benzin je sada skuplji za sedam denara po litru, a dizel za 6,5 denara, što je drugo poskupljenje u samo nedelju dana, prenosi Telma TV. Mediji u Skoplju prenose da je reč o jednom od najvećih jednokratnih poskupljenja u poslednje vreme. Evrosuper BS-95 sada košta 86,5 denara po litru (oko 1,4 evra), evrosuper BS-98 se prodaje za 88,5 denara po litru (1,44 evra), evrodizel (D-E V) za 92