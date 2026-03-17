"Ima još mnogo iznenađenja..." Bizarna izjava Netanjahua - likvidacija Laridžanija je deo plana

PRERMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio da je likvidacija visokog iranskog zvaničnika Alija Laridžanija deo izraelskog plana da destabilizuje iranski režim i da iranskom narodu pruži priliku da svrgne režim sa vlasti.

Foto: Profimedia - Ovo se neće desiti odjednom i neće se desiti lako. Ali ako istrajemo, daćemo im priliku da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke - izjavio je Netanjahu u video poruci koju je objavio njegov kabinet, prenosi Tajms fo Izrael. On je rekao da Izrael istovremeno pomaže svojim američkim saveznicima u Zalivu usred iranskih napada na region i potvrdio da je juče dugo razgovarao o tom pitanju sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. - Postoji saradnja između naših