Tramp: Ukrajina bi bez američke pomoći pala za jedan dan

Tramp: Ukrajina bi bez američke pomoći pala za jedan dan
Vesti online pre 47 minuta | Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Bez američke pomoći, Ukrajina bi pretrpela trenutni poraz u sukobu sa Rusijom, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp tokom sastanka sa irskim premijerom Majklom Martinom.
„Ukrajina bi bila gotova za jedan dan da nismo pomogli“, rekao je Tramp. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države isporučivale su Kijevu „najbolje oružje na svetu“. Video možete pogledati OVDE. Tramp je dodao da je Vašington ukupno na podršku Ukrajini potrošio 400 milijardi dolara. „Verovatno smo tamo (kao pomoć Ukrajini) uložili već 400 milijardi dolara. Više nećemo potrošiti ni centa“, istakao je Tramp. Tramp je takođe pozvao na istragu o tome kako su